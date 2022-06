A 50 anni dal diploma, la classe si 'ritrova' e festeggia l'intitolazione del ponte ciclabile al professor Simonini

A 50 anni dal diploma, gli ex studenti si sono ritrovati per un bel pranzo assieme, ricordando i tempi della scuola e in particolare il loro caro professore di Lettere. Mercoledì si sono incontrati a Marina di Ravenna tanti ex alunni della classe IV^B dell’Istituto Magistrale di Ravenna del 1972. Da alcuni decenni, infatti, gli ex compagni di scuola si incontrano, grazie alla caparbia volontà e all’ottima disposizione d’animo di una di loro, Renata Perissinotto. "Con telefonate e chat, pungolando qualche indolente, ha mantenuto in contatto circa 25 ex compagni di una classe di ben 34 allievi e ci ha trasformati anche in un gruppo di amici solidali per aiutare una Onlus locale - raccontano gli ex studenti ravennati - Neppure la recente pandemia ci ha dispersi, anzi, proprio in questi ultimi tempi Renata P., Oscar, Lidia e Renata S., ci hanno coinvolto nella raccolta firme per dedicare a un nostro caro professore e maestro di vita una strada di Ravenna". Una raccolta firme che infine ha avuto il successo sperato: al professore di Lettere Augusto Simonini verrà dedicato il percorso ciclopedonale parallelo al cavalcaferrovia Teodora.

"Augusto Simonini, originario di Castelvetro (MO), è stato ‘insegnante, pedagogista, storico e filosofo del linguaggio’, come si legge nel recente libro a lui dedicato dai figli Laura e Ivan con la presentazione di Franco Cardini. In questa biografia gli autori hanno voluto inserire alcuni pensieri e ricordi proprio di noi studenti della IV^B del’72. E fra I nostri ricordi il suo carisma e la sua ironia che ci ha fatto prendere sul serio la letteratura e l’arte - ricordano gli ex alunni - ma non sempre gli autori, che prima di tutto erano uomini e donne con vizi, virtù, sofferenze e genialità. Dal 1973, dopo di noi, inizia la sua carriera da preside a Ravenna e a Rimini. Così noi oggi, 8 giugno 2022, ci troviamo ancora una volta insieme intorno ad una tavola per celebrare e ricordare: i 50 anni dal nostro diploma, il nostro prof, l’intitolazione a lui del ponte e a festeggiare la piacevole convivialità che ancora ci coinvolge”.