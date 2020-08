A 76 anni dalla tragedia si commemorano i martiri di Russi

La data del 5 settembre riporta alla memoria la tragica notte di 76 anni fa, nella quale anche la città di Russi venne chiamata a dare il proprio contributo di dolore e di sangue innocente alla causa della libertà. "Il ricordo dei cinque nostri concittadini, che allora immolarono la loro vita per riconquistare a noi dignità di uomini liberi, ci sia sprone a nuove conquiste sulla via della pace, della concordia e della sicurezza sociale". La cittadinanza è invitata alla commemorazione in via dei Martiri a Russi, sabato 5 settembre alle ore 10, al Cippo di via dei Martiri, dove il sindaco e le autorità deporranno una corona commemorativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.