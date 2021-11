A Bagnacavallo arriva la raccolta rifiuta porta a porta: Hera spiega come differenziare

Il territorio comunale di Bagnacavallo, come tutto quello della Bassa Romagna, sarà interessato dalle modifiche al sistema di raccolta di rifiuti che saranno introdotte da Hera in accordo con i Comuni, a partire dall’inizio del prossimo anno, per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti. Per presentare le novità, Hera ha inviato a tutte le utenze interessate una lettera informativa e promuoverà una serie di incontri con la popolazione che per il territorio bagnacavallese prenderanno il via il 24 novembre da Glorie.

Dal 14 febbraio 2022 la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sarà trasformata in porta a porta “misto”, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre per le utenze non domestiche la raccolta porta a porta sarà di tipo integrale, ovvero di tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato. Ci sarà poi un’ulteriore novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

"L’impegno per continuare a migliorare le nostre prestazioni di raccolta differenziata è costante – spiega l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – Assieme a Hera, gestore del servizio, come amministratori locali ci siamo confrontati per valutare le modifiche necessarie a superare lo stallo al quale eravamo giunti nelle quote di differenziata prodotte: il passaggio alla raccolta porta a porta di tipo misto sarà cruciale per incrementare queste quote, con un innegabile beneficio per l’ambiente e una sempre maggiore responsabilità nella gestione dei rifiuti. L’informazione alla cittadinanza in questa fase è cruciale. Per questo motivo assieme all’assessore Vilio Folicaldi abbiamo presentato il progetto al Consiglio comunale e ai Consigli di Zona, e tra due settimane inizieremo gli incontri nel capoluogo e nelle frazioni. È necessario che tutti comprendiamo quanto questo passaggio sia importante per il futuro non soltanto dell’ambiente, ma di tutti noi".

Dopo la consegna delle lettere, tuttora in corso, sulla partenza del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta, da fine novembre il personale incaricato da Hera consegnerà a tutte le utenze interessate il kit, composto da contenitori e calendario. Le assemblee avranno inizio tutte alle 20.30 e si svolgeranno secondo questo calendario: 24 novembre centro civico di Glorie (per i residenti a Glorie); 3 dicembre centro civico di Rossetta (per i residenti a Masiera e Rossetta), 6 dicembre Palazzo Vecchio (per i residenti a Bagnacavallo), 20 dicembre Centro civico di Traversara (per i residenti a Traversara), 14 gennaio Sala Blu del Palazzone di Villanova (per i residenti a Villanova e Traversara), 20 gennaio Ca’ di pre di Villa Prati (per i residenti a Villa Prati), 24 gennaio Sala parrocchiale di Boncellino (per i residenti a Boncellino).

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800999500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure scrivere alla mail dedicata differenziatabagnacavallo2021@gruppohera.it Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app Il Rifiutologo.