A Bagnacavallo la cerimonia per commemorare i Caduti di tutte le guerre

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si è svolta questa mattina, a Bagnacavallo, la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre promossa dall’Amministrazione comunale.

Dopo la messa in suffragio dei Caduti e dei Bagnacavallesi dichiarati dispersi in tutte le guerre presso il Sacrario dei Caduti, il corteo si è diretto in piazza della Libertà, dove presso il monumento ai Caduti è stata deposta una corona. Per l’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessora Caterina Corzani.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con: Associazione nazionali Combattenti e Reduci, Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Mutilati e Invalidi di Guerra, Partigiani d’Italia, Alpini; Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e Croce Rossa Italiana.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 5 novembre a Rossetta con un’iniziativa commemorativa promossa dal Consiglio di Zona e dall’Anpi della frazione e dai Comuni di Bagnacavallo e Fusignano. Alle 10.30 in piazza Don Babini si formerà un corteo per la deposizione di corone al monumento ai Caduti. Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti dei Comuni di Fusignano e di Bagnacavallo. Alle 11 sarà celebrata una messa in memoria dei Caduti.