A bordo di un'auto sospetta con banconote macchiate e piede di porco: denunciate

La Polizia di Stato ha denunciato due cittadine straniere per possesso di ingiustificato di attrezzi atti allo scasso e ricettazione. Nel pomeriggio di lunedì il personale del Commissariato di Lugo ha intercettato, mentre si apprestava a entrare nel comune di Lugo, un’auto segnalata perché utilizzata da soggetti dediti a reati contro il patrimonio. A bordo si trovavano due giovani donne rispettivamente di anni 19 e 20, una di origine croata e l’altra rumena, sprovviste di documenti d’identità e di titolo per la guida.

Le due, pertanto, sono state accompagnate al Commissariato di Lugo dove sono state identificate, e sia l’auto che le due donne sono state sottoposte a perquisizione. All’interno dell’auto sono stati trovati, occultati, un piede di porco e numerosi attrezzi atti alla commissione di reati contro il patrimonio, che sono stati posti sotto sequestro. In possesso della cittadina croata è stata inoltre trovata una banconota, anche questa sequestrata, danneggiata e con evidenti macchie di inchiostro, che ne hanno fatto sospettare la possibile provenienza da un furto presso uno sportello automatico.

Al termine delle formalità di rito, le due giovani donne sono state segnalate in stato di libertà per il possesso ingiustificato degli attrezzi trovati in loro possesso e la cittadina croata anche per la ricettazione della banconota.