A Brisighella una sala dedicata all'ex sindaco scomparso Egisto Pelliconi

Martedì mattina nella filiale della Cassa di Ravenna a Brisighella è stata intitolata una sala a Egisto Pelliconi, più volte sindaco di Brisighella e consigliere d’amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna scomparso a dicembre. Il presidente della Cassa Antonio Patuelli, nel corso di una cerimonia sobria e partecipata, ha scoperto la targa dedicata a Pelliconi in quella che è una delle prime storiche filiali della Cassa. Presenti la moglie di Egisto Pelliconi e le sue 4 figlie, oltre al Prefetto Castrese De Rosa. "Una vera istituzione a Brisighella, non una semplice banca - l'ha definita il Presidente Patuelli - ben integrata sul territorio e capace di essere autentico punto di riferimento per ogni iniziativa, grazie proprio ad Egisto".