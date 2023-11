A Castel Bolognese in corso 5 cantieri per mettere in sicurezza il Senio

Ieri pomeriggio la commissione per la rinascita urbana presieduta dal sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha incontrato la Regione in sala consiglio per fare il punto sui lavori sul Senio e sulle tempistiche di realizzazione.

Sono 5 i cantieri attivi che riguardano Castel Bolognese. A Tebano, per il nuovo tratto arginato sopra alla diga steccaia, i lavori sono in corso da circa un mese e termineranno entro fine novembre. Nel tratto ponte Tebano - via Burano proseguono i lavori di riprese e rinforzo dei rilevati arginali e per il ripristino dell'officiosità idraulica, anche in questo caso c'è ancora un mese di lavori. Tra via Burano e Ponte Castello sono terminati i lavori di ripresa delle corde molli, di ripristino delle rotture e di rimozione della vegetazione in alveo, si procede con i rinforzi delle arginature.

Nel tratto Ponte Castello - Ponte autostrada sono iniziati ad inizio settimana i lavori di rimozione del materiale accumulato e di pulizia dell'alveo, che termineranno entro fine anno. Infine, per quanto riguarda le casse d'espansione di Cuffiano, sono partiti nei giorni scorsi i lavori sulle casse di espansione per un valore di 3,3 milioni di euro, che avranno l'obiettivo di ripristinare la capacità di laminazione e quindi dare il contributo nel caso delle "grandi piene". I lavori dureranno 5 mesi.

"La Regione ha restituito inoltre anche le osservazioni fatte in seguito alla piena di giovedì notte (la prima dopo l'alluvione) che hanno dimostrato la tenuta del fiume dopo i tanti lavori fatti in somma urgenza", spiegano dall'amministrazione comunale.