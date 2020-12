A Castel Bolognese la maratona della solidarietà: 240 regali di Natale per i più bisognosi

I numeri sono fondamentali per comprendere la dimensione di un fenomeno chiamato solidarietà. Il sindaco Luca Della Godenza e l’assessore ai servizi sociali Ester Ricci Maccarini desiderano ringraziare tutti i castellani che hanno partecipato alla maratona di solidarietà “Il natale 2020 accende la solidarietà”, e il tavolo sociale per averla organizzata. Martedì, al centro sociale “La Torre”, i volontari del tavolo sociale hanno consegnato a 82 famiglie doni, pacchi alimentari, vestiario, giocattoli, materiale didattico, buoni spesa e tanto altro.

L’amministrazione ringrazia pubblicamente, insieme a tutti quelli che hanno partecipato, la persona che in forma anonima ha lasciato in regalo un contributo a favore delle persone più bisognose. Queste le parole del primo cittadino: "Sono giunte le festività natalizie e mai come ora, a fronte di questo scenario particolare al quale stiamo assistendo dall’inizio dell’anno 2020, avvertiamo l’esigenza di sentirci più amati, considerati, di essere persone migliori e di correggere qualche errore fatto in passato, di ricordare i legami affettivi che suscitano nei nostri occhi qualche lacrima di nostalgia e di valorizzare, soprattutto, ciò che possediamo".

"Nonostante questo evento senza precedenti sarà un Natale speciale per tutti quanti, e credo che ad ognuno di noi abbia consegnato un dono prezioso- ha chiosato -: la voglia di rinascere, di aprire un nuovo capitolo della nostra vita, di recuperare quella libertà dissolta all’improvviso, di esserci e di realizzarci in tutto ciò che sogniamo e speriamo, per tutti noi e per i nostri cari”.