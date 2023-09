A Castel Bolognese partono i lavori per la nuova velostazione delle biciclette

Al via questa settimana i lavori per la realizzazione della velostazione di Castel Bolognese, l’innovativo e più sicuro parcheggio delle biciclette nei pressi della stazione dei treni. Il progetto prevede il raddoppio degli stalli per biciclette, nuova illuminazione, nuova videosorveglianza e la predisposizione per la ricarica elettrica delle bici. L’investimento è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e procederà di pari passo a quello realizzato da un privato, in merito ad un accordo urbanistico, per la realizzazione del nuovo parcheggio auto da ottanta posti nei pressi della stazione.

“Questi lavori - dichiara il sindaco Luca Della Godenza - sono in linea con i princìpi di sicurezza e accessibilità che hanno ispirato le nostre scelte in questi anni. Questo luogo, vissuto quotidianamente da centinaia di persone, vivrà un positivo rinnovamento grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, che permetterà la riqualificazione e la rigenerazione di una zona di Castello che ne ha davvero bisogno”. Seguiranno aggiornamenti in merito all'avanzamento lavori e alla dislocazione temporanea dei posti bici.