A Castel Bolognese si cercano nuovi volontari di Protezione Civile

Adempiendo al proprio ruolo di coordinamento, gestione e promozione del volontariato a livello territoriale, il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale ha dato supporto al Comune di Castel Bolognese a seguito della richiesta del sindaco. Obiettivo: trovare nuovi volontari di protezione civile.

L’appello è stato lanciato venerdì dal primo cittadino, Luca Della Godenza, in una diretta Facebook a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Per il Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale è intervenuto il referente Marco Bacchini, che ha evidenziato il ruolo della protezione civile (gestione delle emergenze, ma anche previsione e prevenzione) e la crucialità del volontariato in quanto struttura operativa organizzata e adeguatamente formata. Il contributo che i volontari possono dare è estremamente variegato: dalle attività logistiche alla segreteria, fino alle funzioni più specialistiche legate al rischio idraulico e all’antincendio boschivo.

Già da diversi anni, a Castel Bolognese opera un gruppo comunale di Protezione civile che fa capo direttamente al sindaco, e che ora ha bisogno di risorse nuove e motivate. Della Godenza ha ringraziato per il supporto, oltre a Marco Bacchini e tutta l’Agenzia, il coordinatore del gruppo Ivo Pirazzini e il consigliere comunale con delega alla protezione civile Daniele Meluzzi e ha ricordato Sergio Poggi e Attilio Monduzzi, due storici ed encomiabili volontari castellani recentemente mancati.Protezione civile Castel Bolognese, manifesto

Per comunicare la disponibilità di aderire al gruppo si può scrivere un messaggio alla pagina Facebook del Comune o del sindaco Luca Della Godenza, oppure inviare una mail a sindaco@comune.castelbolognese.ra.it.