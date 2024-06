A Cervia 91mila euro dal fondo regionale dell’alluvione: come saranno impiegate le risorse

La Giunta di Cervia ha stabilito le linee guida per destinare le risorse derivanti dalla raccolta fondi “Alluvione Emilia-Romagna” promossa dalla Regione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. Il 5 luglio 2023 le donazioni arrivate sul conto corrente attivato dalla Regione erano di 47.157.056,97 euro ed è stato stabilito che una prima parte, pari a 32 milioni di euro, venisse destinata a favore di cittadini residenti intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali (27 milioni di euro) e 5 milioni di euro con destinazione sociale, a favore delle famiglie e delle persone in particolari situazioni di fragilità economica e sociale e delle famiglie e dei nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.

Di questi fondi con destinazione sociale sono stati assegnati al Comune di Cervia 91.332,13 euro, che verranno prioritariamente destinati: all’erogazione di contributi economici a favore di persone fragili residenti nel Comune di Cervia; a misure di supporto a favore di anziani e/o disabili residenti nel Comune di Cervia; all’attivazione di forme di sostegno socio-educativo a favore di minori residenti nel Comune di Cervia. Le misure di sostegno saranno attivate previa valutazione del servizio sociale territoriale, ricercando – per quanto possibile – la definizione di percorsi costruiti insieme ai beneficiari.