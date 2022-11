A Cervia anche i turisti differenziano i rifiuti: accordo tra Hera e le agenzie immobiliari

Nella seduta del consiglio comunale di Cervia di martedì si è svolto un ampio dibattito sul servizio di raccolta differenziata porta a porta e di spazzamento svolto da Hera, per analizzare l’andamento del servizio, le criticità e un suo possibile miglioramento. Era presente anche Andrea Bazzi, dirigente dei servizi Ambientali di Hera. Al termine del dibattito è stato approvato un ordine del giorno all’unanimità dei presenti.

Il sistema domiciliare, esteso a tutto il territorio comunale, già da alcuni mesi ha ampiamente superato la media del 70% grazie all’impegno di cittadini, attività e dei turisti. A Cervia si conferma il trend positivo della raccolta differenziata, che ha avuto un crescendo, tanto che nel mese di ottobre ha superato l’80%. Questo ottimo risultato è stato raggiunto grazie al porta a porta, partito nel 2020 nelle zone del forese e nel 2021 a Milano Marittima e ora esteso a tutto il territorio comunale, e grazie soprattutto all’impegno e al senso civico di cittadini, turisti e attività. Un dato positivo riguarda la stagione turistica, che ha visto produrre sempre meno rifiuti indifferenziati e questo significa che il mondo turistico è sempre più attento alla tutela dell’ambiente.

Continuano gli incontri tra Hera, l'Amministrazione comunale e gli operatori del territorio. Recentemente Hera e l’Amministrazione Comunale hanno incontrato le agenzie immobiliari per fare il punto della situazione e valutare le aree di ulteriore miglioramento. In una città a forte vocazione turistica come Cervia anche le agenzie hanno avuto un ruolo strategico, soprattutto, nella fase di avvio di un progetto così complesso, che interessa la gestione dei rifiuti nella zona litoranea del Comune. Durante l’incontro, i titolari delle agenzie presenti hanno evidenziato le difficoltà iniziali ma anche l’apprezzamento del sistema domiciliare da parte della maggioranza dei clienti.

Nei mesi di marzo e aprile i responsabili della multiutility hanno contattato circa 25 agenzie di Cervia, Milano Marittima e Pinarella, per un totale di 1.050 appartamenti gestiti, per informarli sul porta a porta e fornire loro il materiale da distribuire poi ai loro clienti affinché tutti gli appartamenti fossero dotati del kit (composto da calendario di raccolta, contenitori in dotazione all’appartamento, Carta smeraldo e materiale informativo) per eseguire correttamente la differenziazione dei rifiuti secondo il nuovo sistema di raccolta.

Indispensabile, per il raggiungimento dell’obiettivo, il notevole dispiegamento di uomini e mezzi da parte di Hera e di Ciclat e Formula Ambiente, partner del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si è aggiudicato la gara europea per la gestione dei rifiuti nella provincia di Ravenna: le squadre impegnate nei servizi sono costituite da circa 110 operatori e 65 mezzi di raccolta, a cui si aggiungono 25 operatori per i servizi di spazzamento.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: "Cervia è da sempre attenta alla qualità dei servizi, alla loro sostenibilità e al decoro cittadino e gli ottimi risultati ottenuti dal porta a porta, oltretutto in mesi complessi da gestire come quelli estivi, ci stanno dando ragione. Grazie alla collaborazione dei cittadini, turisti e attività, siamo riusciti a superare abbondantemente l’obiettivo e riusciremo a recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano risorse preziose per l’ambiente. Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città, alla tutela della bellezza delle nostre campagne e alla valorizzazione del territorio. L’amministrazione continuerà in questo percorso virtuoso insieme ad Hera e terrà costantemente monitorata la situazione per evitare disservizi e per migliorare il sistema di raccolta differenziata. L’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale va proprio nella direzione di riconoscere le criticità per migliorare l’efficienza e di lavorare insieme al gestore del servizio, affinché vengano effettuati investimenti sempre più ecosostenibili e all’avanguardia nel nostro territorio. In quest’ottica è apprezzabile l’impegno assunto dal Consiglio comunale di un continuo monitoraggio della situazione per migliorare ulteriormente il servizio".