A "Cervia Città Giardino" parteciperà nuovamente anche Massa Lombarda

A Milano Marittima, è stata presentata la storica esposizione floreale “Cervia Città giardino – Maggio in fiore” giunta quest’anno alla cinquantaduesima edizione. Anche il Comune di Massa Lombarda, nella VII Traversa di Milano Marittima, ha realizzato un'aiuola, dal titolo “Desiderium”. L’opera si lega al tema del rispetto, scelto dalla mostra d’arte floreale open air più grande d’Europa per il 2024.



L’allestimento che quest’anno Massa Lombarda ha scelto di sviluppare richiama i sentimenti della comprensione, del desiderio di libertà e di amore, emozioni che ognuno di noi prova e ha nel cuore, che sono quanto tramite l’empatia ci accomuna. L’insieme rappresenta un’immagine dinamica che ispira la comprensione reciproca, di pensieri e sentimenti, e che ci porti a rispettare i diritti del prossimo.



Con l’ispirazione dalla parola latina “Desiderium” si è realizzata una “composizione di momenti”, di sentimenti così raffigurati nell’allestimento: in una delle vasche vi è posizionata la voliera delle farfalle, realizzata a mano dai giardinieri comunali e ispirata ad una parte di un edificio storico presente nel Comune di Massa Lombarda. Per le farfalle si è scelto di utilizzare una terracotta d’autore con cui riprodurre un volo colorato di pensieri e sentimenti. Quindi un volo di splendide farfalle illuminate ma rinchiuso in se stesso.



Nello spazio dell’aiuola principale si è sviluppato sul prato in cui si sono posizionate piccole gabbie da cui usciranno tante piccole farfalle che danno il senso di volare libere per l’aiuola. Queste ultime saranno realizzate in materiale di recupero (alluminio e rame) dai giardinieri e potranno essere sostituite o integrate durante la stagione espositiva.



“Cervia Città Giardino” è la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, punto di riferimento per architetti e tecnici del verde di tutta Europa. Nata da un’idea di Germano Todoli e portata avanti dal figlio Riccardo, la rassegna, nata agli inizi degli anni ’70, ha assunto un carattere internazionale. Sono oltre 350.000 le piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso, sculture, espressioni e composizioni emozionanti, figure e geometrie, originali giardini ed incredibili allestimenti floreali, che possono essere ammirati passeggiando per la città durante tutto il periodo estivo.