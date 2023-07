A Cervia contributi alle famiglie per fronteggiare il carovita: a chi spettano e come richiederli

L’Amministrazione Comunale di Cervia, per fronteggiare il carovita in questo particolare momento di crisi, interviene a sostegno delle famiglie con contributi una tantum. A tal fine è stato emesso un bando pubblico contenente ogni indicazione necessaria per la presentazione delle richieste da parte dei cittadini residenti che possono presentare domanda entro il giorno 11 settembre 2023.

Questi i principali requisiti per presentazione della domanda: residenza continuativa nel comune di Cervia almeno dal 1 luglio 2022; cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso di validità; ISEE con valore superiore a 8.500 euro e fino a 18.000; residenza in unità abitativa non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9; non avere altre unità abitative oltre a quella di residenza sia da parte del richiedente o altro componente del nucleo familiare; essere in regola con il pagamento di Tari, servizi scolastici, canoni di locazione in caso di nucleo assegnatario di alloggio Erp.

I contributi una tantum verranno erogati secondo l'ordine della graduatoria, per un ammontare definito in misura variabile (da 200 a 800 euro), sulla base del punteggio complessivo riconosciuto, fino all'esaurimento dei Fondi disponibili. L’inserimento in graduatoria non comporterà quindi automaticamente l’assegnazione del contributo.

Per informazioni relative alla presentazione delle domande e alla compilazione del modulo on-line è possibile rivolgersi telefonicamente al Servizio Cervia Informa, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, inoltre il giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 (telefono 0544979350). Ulteriori dettagli sono contenuti nel testo dell'Avviso e del Modulo pubblicati sul sito istituzionale del Comune e alla specifico pagina dello Sportello Telematico al link: https://sportellotelematico.comunecervia.it/action:c_c553:contributo.carovita