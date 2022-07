A Cervia frutta e verdura direttamente in spiaggia nella "prima" di Fruit Beach Party

Buone le prime tre giornate di Fruit Beach Party che venerdì fino a domenica ha fatto il suo esordio a Cervia al Bagno Fantini. Innovativo il format che ha visto frutta e verdura di qualità di sei brand arrivare direttamente nel lettino in spiaggia, con i prodotti proposti anche in sei tipologie di drink. Ampia la partecipazione soprattutto di giovani al ‘Docciafruit’, un simpatico gioco per testare le conoscenze sulle proprietà di frutta e verdura, così come nello spazio photobooth con stampa istantanea delle foto ricordo.

“Il bilancio di questi primi tre giorni è positivo – spiega Salvo Garipoli, direttore di Sgmarketing, ideatore del format - Abbiamo visto tanti consumatori, di età diverse, giocare con la frutta, degustarla, partecipare con grande interesse alle varie iniziative. La frutta e la verdura di qualità di sei importanti brand è stata proposta sia come prodotto tal quale sia nella versione cocktail, e in entrambe le modalità alto è stato l’apprezzamento dei partecipanti. Questo primo bilancio ci dà la consapevolezza che è possibile comunicare l’ortofrutta in contesti diversi e con un linguaggio diretto e coinvolgente, come appunto abbiamo fatto con Fruit Beach Party”.

Soddisfatto anche Claudio Fantini, titolare del Fantini Club. “Collaborare ad eventi come questo è sempre un piacere. Noi da anni portiamo avanti una filosofia legata allo stile di vita, al mangiar sano, al muoversi, al sociale. Fruit Beach Party va in questa direzione. La frutta è un bene per il nostro corpo e fare educazione ai ragazzi e più in generale ai consumatori è fondamentale”.

Dopo la Romagna, Fruit Beach Party fa tappa in Versilia: venerdì 15 luglio al Bagno Jungla 21 a Cinquale – Marina di Massa, sabato 16 luglio al Bagno Adrea Doria a Torre del Lago Puccini, domenica 17 luglio al Bussola Club Versilia a Marina di Pietrasanta.