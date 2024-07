A Cervia istituito un protocollo operativo per la lotta alle zanzare

Anche per il corrente anno il Comune di Cervia ha deciso di aderire al “Protocollo operativo per la realizzazione coordinata delle azioni previste dal piano regionale di lotta alla zanzara tigre e prevenzione delle malattie trasmesse da vettori” predisposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL Romagna.

Per ottimizzare le attività di lotta a contrasto delle zanzare, che vedono l’effettuazione su tutti i tombini e caditoie stradali pubbliche di 7 cicli di trattamento larvicidi durante la stagione estiva, il protocollo prevede di fare eseguire ad operatori di provata esperienza il controllo sull’efficacia dei trattamenti effettuati. I controlli di qualità dei trattamenti effettuati su suolo pubblico oltre a fornire utili elementi di verifica sul lavoro svolto dalle ditte incaricate alla disinfestazione offrono la possibilità di individuare eventuali criticità dovute a forme di resistenza delle zanzare.

Il controllo dell’efficienza del trattamenti delle caditoie pubbliche riveste un ruolo di primaria importanza nella complessiva strategia di contrasto alla zanzara tigre e prevenzione delle malattie virali trasmesse da questo vettore e prevede la messa in campo di competenze entomologiche per la valutazione dei campioni prelevati in loco, gestiti secondo linee guida e protocollo specifici.