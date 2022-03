A Cervia si apre la stagione turistica: torna la Ztl nel Borgomarina

In attesa che parta a Pasqua la ZTL estiva, per le tre domeniche del 27 marzo, 3 e 10 aprile, è stata istituita a Cervia una ZTL dalle ore 10.00 alle 19.00 in via Nazario Sauro nel tratto tra via Bonaldo e Viale Colombo. La Giunta comunale ha assunto tale provvedimento, in quanto con il sopraggiungere della primavera, l’area è largamente fruita durante i fine settimana da famiglie, turisti e cittadini residenti ed è diventata un punto abituale di aggregazione e ritrovo. Per questo è necessario assicurare la massima sicurezza ai pedoni, ai ciclisti e favorire l’acceso alle attività commerciali e di ristorazione durante le ore centrali della giornata nella tranquillità e senza traffico di auto e moto.