A Cervia si potano oltre 500 alberi per metterli in sicurezza

La Giunta comunale ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico sul territorio comunale nel periodo autunno 2022 - primavera 2023. Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, in particolare dal rischio di rotture di rami o cadute di alberi, legati a eventi atmosferici. Inoltre verranno effettuati interventi di potature per la riequilibratura dell'architettura delle piante nei viali e nei parchi e il reinserimento di alberi con caratteristiche di adattabilità al contesto territoriale.

Su una serie di strade del territorio comunale si procederà con un piano di potature per un totale complessivo di 539 alberi, che necessitano da anni di un intervento di manutenzione straordinaria che prevede pulizia del secco, eliminazione pigne per i pini, riequilibratura della chioma e spalcatura, per un miglioramento delle condizioni di sicurezza pubblica. Il progetto prevede di intervenire in diverse vie caratterizzate in prevalenza da pini e platani. Il costo complessivo dell'intervento è di 100 mila euro.

L’elenco delle piante e delle strade

458 pini domestici nelle vie:

via Giacomo Matteotti (tratto tra XI e XIX Traversa) - Milano Marittima

XI Traversa - Milano Marittima

XIII Traversa - Milano Marittima

XV Traversa - Milano Marittima

XVII Traversa - Milano Marittima

XVIII Traversa - Milano Marittima

XIX Traversa - Milano Marittima

viale Milano - Milano Marittima

via Giuseppe Verdi Milano Marittima

81 platani nelle vie:

via Visdomina Montaletto