A Cervia un nuovo sottopasso ciclopedonale parallelo a quello di via Fusconi

La Giunta comunale di Cervia ha approvato i progetto preliminare di manutenzione straordinaria del sottopasso di via Fusconi. L’intervento prevede il ripristino della soletta e delle pareti in calcestruzzo con il rifacimento dei giunti di dilatazione e dei vari punti di infiltrazione, che negli anni hanno prodotto fenomeni di presenza di acqua di falda nella strada. I lavori si rendono necessari dopo 40 anni dalla costruzione del sottopasso.

Il costo complessivo è di 320 mila euro e nei prossimi mesi sarà predisposto il progetto esecutivo, procedendo al finanziamento dell’intervento. I lavori sono previsti dopo la prossima stagione estiva. Nella prossima primavera sarà comunque effettuato il rifacimento dell’asfalto stradale per l’utilizzo del sottopasso in sicurezza, in attesa dell’esecuzione complessiva dei lavori.

La Giunta inoltre ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di avviare la progettazione preliminare di un nuovo sottopasso ciclopedonale parallelo al sottopasso Fusconi da realizzare sul lato nord. Il nuovo sottopasso ciclopedonale avrà meno pendenza per una più facile fruibilità, collegando in sicurezza via Caduti per la Libertà con via Malva Sud. Terminata l’opera si procederà alla successiva eliminazione dell'attuale passaggio pedonale esistente. Dal prossimo anno sarà avviato l’iter autorizzativo per la sua costruzione.