A Cervia un percorso in 13 tappe per migliorare la vita delle persone che soffrono di demenza

Cervia è una Comunità Amica delle persone con demenza e dei loro familiari nel creare il più possibile azioni concrete per conoscere, sperimentare, condividere e diffondere strumenti e strategie per aumentare la qualità della vita a partire dalla quotidianità. I familiari e le persone che vivono con demenza hanno bisogno di non sentirsi sole. Esserci come cittadini è importante per aprire gli occhi e guardare sempre alla persona al di là dei sintomi e della diagnosi, per creare insieme una comunità capace di costruire relazioni significative.

“La mente si ammala di demenza, il cuore no. Idee per creare qualità di vita”, questo è il titolo dell’evento organizzato il 23 gennaio, alle ore 20, nella saletta comunale in Piazza XXV Aprile 11. Un’importante occasione per tutti i familiari e per tutta la comunità, per conoscere e diffondere una strada possibile nella relazione e nella quotidianità. Durante la serata verrà presentato il Sente-mente Laboratorio, un percorso organizzato in 13 tappe, un’opportunità per spostare lo sguardo dalla malattia alla persona, uno spazio accurato per svelare, tra le pieghe della demenza, le possibilità che ancora esistono nella vita che non finisce con la diagnosi. Il percorso sarà condotto da Lucia Fabbri, esperta di Sente-mente modello, una metodologia innovativa ed efficace per attraversare la malattia e le sue sfide.

Il Laboratorio inizierà l'8 febbraio e si terrà a cadenza settimanale dalle 17 alle 19. Per ricevere maggiori informazioni e per poter iscriversi al percorso, contattare Ida Lomonaco, Assistente sociale ai Servizi alla Comunità del Comune di Cervia, al numero 0544979293 o con una mail all'indirizzo lomonacoi@comunecervia.it. L’incontro del 23 gennaio è aperto a tutti, per continuare a crescere insieme in questo cambiamento culturale.