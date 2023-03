A Conselice oltre 20mila euro di contributi per le associazioni

Il Comune di Conselice ha pubblicato un bando per la concessione di contributi alle associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. Per il 2023 l'Amministrazione comunale di Conselice ha messo a disposizione nel proprio bilancio 21.500 euro da destinare all'associazionismo, suddivisi per contributi culturali (15.500 euro) e sport (6mila euro). "In tempi economicamente difficili come quelli che stiamo vivendo, vogliamo comunque continuare a dare un forte sostegno alle associazioni locali, linfa vitale delle nostre comunità", ha dichiarato la sindaca Paola Pula.

I criteri di assegnazione dei contributi si basano su otto punti: la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall’Amministrazione comunale o in coerenza con piani comunali o sovracomunali in settori ritenuti strategici e prioritari; le iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti; il carattere innovativo delle proposte; la coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività (per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere, secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato e un uso razionale delle risorse); la capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative; la qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio; essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell’utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l’Amministrazione comunale; la realizzazione di attività dedicate alle categorie più deboli (anziani, bambini, disabili, stranieri).

Le associazioni hanno tempo per accedere al bando fino alle 13 di lunedì 17 aprile. Ogni associazione può presentare una sola domanda, da consegnarsi a mano all'ufficio Protocollo (via Garibaldi 14, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o tramite Pec all'indirizzo pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it (utilizzando questa modalità la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente). Il bando e tutti i moduli necessari sono disponibili in municipio e sul sito del Comune di Conselice (www.comune.conselice.ra.it). Per maggiori informazioni contattare Virginia Nicoletti (responsabile area Servizi alla cittadinanza) al numero 0545 986957, mail nicolettiv@comune.conselice.ra.it.