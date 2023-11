A Conselice un piano straordinario di pulizia delle strade dei quartieri più colpiti dall'alluvione

L'Amministrazione comunale di Conselice ha richiesto a Hera un intervento straordinario di pulizia di strade e marciapiedi dei quartieri maggiormente colpiti dall'alluvione, tramite autobotti e idropulitrici. La proposta è stata accolta dal gestore, che ha presentato un piano di pulizia completa delle aree segnalate. L'intervento rientra tra le istanze dei cittadini e raccolte dall'Amministrazione comunale nel corso delle sei assemblee pubbliche post alluvione organizzate in ottobre nei quartieri più colpiti.

In particolare, il piano di pulizia prevede: lunedì 13 novembre il lavaggio delle vie Portovenere, Don Minzoni, Giuseppe Verdi, 4 Novembre, Fratelli Cervi, Rossini, Puccini, Bellini, Vivaldi, Nullo Baldini, della Cooperazione e piazza Gramsci. Mercoledì 15 novembre le vie Puntiroli, Zoppa, Amendola, Marconi, Risorgimento, Gobetti, Paolo Fabbri, del Consorzio, Lamone, Tevere, Po, Venezia, Senio, Santerno. Mercoledì 29 novembre le vie Galilei, Copernico, Berlinguer, Di Vittorio, Benati, Moro, piazza Menni e largo Pertini.

Si raccomanda di non sostare con autoveicoli nelle giornate e negli orari previsti (dalle 6 alle 14) per consentire una pulizia completa; saranno collocati appositi cartelli di avviso, eventuali veicoli in sosta vietata saranno rimossi.



"L'ascolto dei cittadini è alla base del confronto nelle pubbliche assemblee - afferma la sindaca Paola Pula -. Ora concretizziamo una delle richieste maggiormente sentite, ovvero una pulizia di qualità e capillare delle strade maggiormente alluvionate, dove l'acqua è sostata per molto tempo. Inoltre abbiamo sollecitato il gestore a una maggiore qualità del piano ordinario di spazzamento in tutto il Comune, per un maggiore decoro di tutto il nostro territorio".