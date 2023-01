A Cotignola 2000 nuovi lampioni a led e due nuove telecamere

Cotignola sceglie di dare una svolta green alla propria illuminazione pubblica: grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e Hera Luce, società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera e tra i più grandi operatori nazionali con 180 comuni serviti in 11 regioni italiane, sarà dato avvio ai lavori, che dureranno 238 giorni (circa 8 mesi), per rendere più efficace e sostenibile l’illuminazione pubblica.

L’intervento permetterà di risparmiare il 63,8% di energia (oltre 635mila kWh/anno), pari a 256 tonnellate di CO2 che quindi non saranno emesse in atmosfera ogni anno. Un dato importante, che corrisponde al consumo energetico medio annuo di 235 famiglie. I punti chiave del progetto sono la sostituzione e l’installazione di nuovi impianti illuminanti a tecnologia LED, l’installazione di 35 centraline di telecontrollo per permettere di monitorare da remoto i parametri dell’impianto e la sostituzione di pali danneggiati e di parte delle linee elettriche.

Le opere porteranno alla riqualificazione di 2.010 corpi illuminanti obsoleti con apparecchi a LED. Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla riqualificazione di via Roma, con estensioni delle vie Pergolino e Gaggio, e saranno realizzati interventi che renderanno il comune più smart con 7 nuovi quadri elettrici e la riqualificazione dei 23 già esistenti. Ma non solo: sono previsti vari interventi per rendere il territorio comunale più sicuro, a iniziare dai 10 nuovi impianti di illuminazione su altrettanti attraversamenti pedonali e alla rimozione dello spegnimento alternato punti luce. E’ inoltre in programma la fornitura e posa di un sistema di videosorveglianza formato da due telecamere, una multiottica e una per la lettura targhe, collegate al server di raccolta dati tramite fibra ottica e posizionate nella zona della nuova rotatoria tra via Corletta, via Sforza e via Guidana San Lorenzo

Grazie alla sostituzione dei punti luce esistenti con luci a LED di ultima generazione, si assisterà a una valorizzazione di alcune aree cittadine, tramite l’utilizzo di pali di arredo urbano e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici). La tecnologia a LED permette inoltre un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori.