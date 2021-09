A due volontari della Pubblica Assistenza il premio 'Cittadino Solidale'

Sabato in Piazza del Popolo a Ravenna, in occasione dell’ormai tradizionale Festa del Volontariato, sono stati consegnati ufficialmente anche i riconoscimenti del premio “Cittadino Solidale Speciale”. Dopo l’edizione 2020 che per i motivi legati alla pandemia e alla gravissima emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo ha visto premiare un numero inconsueto di operatori e volontari di ogni settore, associazione ed attività, si è tornati a un format più contenuto, ma non per questo meno sentito.

Tra coloro che hanno ricevuto il riconoscimento speciale anche due rappresentanti della Pubblica Assistenza Città di Ravenna: Luigi Filippo Gualtieri ha ricevuto il premio Under 25, mentre a Mauro Mancini è andato quello Over 25. Queste le motivazioni per il premio 2021: "Luigi Filippo Gualtieri (Under 25) - Volontario giovane, ma molto volenteroso, è attivo dal 2016 e si è distinto particolarmente per l'impegno e la dedizione dimostrata durante tutto il periodo Covid-19. Ragazzo di grande solarità e disponibilità verso i colleghi, con cui ha instaurato ottimi rapporti, si occupa attivamente anche dei corsi di formazione organizzati dall’associazione. Mauro Mancini (Over 25) - Volontario attivo dal 2013, è una persona di grande gentilezza e bontà d'animo ed ha sempre dimostrato disponibilità e costanza nello svolgere servizi di trasporto per l’associazione, non sottraendosi nemmeno durante il periodo Covid-19. Ha inoltre effettuato diversi lavori di manodopera all'interno della struttura della sede, rivelandosi una figura di grandissima utilità".

“La Festa del Volontariato – sottolinea Angela Gulminelli, presidente della Pubblica Assistenza Ravenna – è sempre un momento importante per la nostra comunità ed il premio ‘Cittadina e Cittadino Solidale’ vuole essere un meritato riconoscimento per coloro che con sensibilità e solidarietà, compiono azioni di vicinanza e di aiuto con spirito di cittadinanza, reciprocità e altruismo. Tutti i volontari, per lo spirito e l’impegno profuso, meriterebbero di essere premiati come cittadini solidali per l'attività meritoria che svolgono, ma siamo felici che il riconoscimento quest’anno sia toccato a Luigi Filippo e Mauro, persone che in questo periodo hanno fatto dell’impegno verso il prossimo un loro punto fermo ed un impegno concreto”.