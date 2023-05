A Faenza chiuso il Ponte delle Grazie, il sindaco: "Stiamo vivendo ore drammatiche"

A Faenza a causa del maltempo, nel pomeriggio di martedì, è stato nuovamente chiuso il ponte delle Grazie. "Stiamo vivendo ore davvero drammatiche - spiega il sindaco Massimo Isola - Tutti i fiumi della Romagna sono in seria difficoltà. Questa emergenza sta investendo seriamente tutta l'Unione della Romagna Faentina, che sta vivendo con apprensione queste ore difficili: frane, esondazioni e strade chiuse. Stiamo fronteggiando questa emergenza con centinaia di persone. In queste ore sono arrivate nuove squadre di Vigili del Fuoco e di volontari della Protezione Civile. Questo è il momento della massima responsabilità. Abbiamo chiesto alle aziende del territorio di anticipare, quando possibile, l'uscita dei lavoratori dalle aziende, per evitare ulteriori difficoltà nella viabilità. Non uscite di casa, rimanete ai piani alti e non accedere per alcun motivo a locali interrati. Chi non ha locali superiori può recarsi al Pala Bubani, in Piazzale Pancrazi a Faenza. In alternativa, autoricollocarsi presso parenti/amici in zone non a rischio allagamento. Chi ha difficoltà a evacuare, in situazione di allagamento ed emergenza, può far riferimento ai Vigili del Fuoco al 115".

Strade chiuse a Faenza: via Cimatti (da via Torretta a svincolo circonvallazione), via Ragazzini, via D'Azeglio, via Silvio Pellico, via San Martino (dal Ponte Verde a dopo la borgata La Fornace), via Fabbrerie (dal Ponte Castellina a via Pianetta, tratto arginale), via Fossolo (a senso unico a scendere verso la borgata), via Del Fiume (ultimo tratto fino all'argine), via Saldino (da via Palazzone a via Saldino 9, tratto su argine fiume), via Palazzo, via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di S. Biagio, via Bianzarda di S. Biagio, via Strocca di S. Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera, via Canovetta (tratto S. Lucia - via Uccellina), via Uccellina, via Monte Brullo, via Bianzarda di Corleto, tratto da via Corleto alla prima intersezione con via Basiago, via Cascinetto, in prossimità del civico 16, via Pergola, via Lapi, Circonvallazione chiusa in entrambi i sensi fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani, via Celle, nel tratto tra la via Emilia e via Sant'Orsola, via Monte Brullo (da via S. Lucia a Ristorante Monte Brullo), via Argine Montone, Ponte SP 73 (Trattoria Manueli, da km 10 a km 4), via Mella, via Tebano (tratto provinciale), via Renaccio (da Ponte Rosso a via Calamelli), via Salita di Oriolo (presso civico 2), Chiusa via Celletta, da via Pana a via Sant'Andrea, Ponte delle Grazie.