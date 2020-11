A Faenza gli studenti del liceo fanno lezione all'aperto

A lezione all'aperto. Martedì un'insegnante del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, Gloria Ghetti, ha tenuto la propria lezione all’aperto. Alcuni dei suoi studenti hanno infatti scelto di seguire la lezione in presenza, altri sono rimasti collegati da casa per mezzo di un dispositivo elettronico: l'insegnante ha svolto una lezione per tutti, un’ora del proprio programma.

"Invece di fare lezione in una classe vuota, come capita loro dalla chiusura delle superiori, le nostre due insegnanti (un'altra ha fatto lo stesso a Firenze, ndr) hanno immaginato uno spazio diverso - spiegano dal comitato 'Priorità alla scuola' - Quanto se ne era parlato in estate: le lezioni nei parchi, nei giardini, in ampi spazi, non per forza in un edificio scolastico. Fatalità, o forse no, le loro lezioni hanno girato intorno all’immaginazione: quella di un fisico di fine Ottocento, che propose una spiegazione su reversibilità e irreversibilità dei fenomeni termodinamici – accolta con freddezza dai suoi contemporanei, si rivelerà decisiva per la fisica del XX secolo; quella di uno scrittore che riflette sulla storia, invitando a scorgervi le possibilità che in tutti i momenti si aprono e si chiudono – la storia si basa su dati concreti e verificabili, ma ha bisogno di immaginazione (di una poetica) per coglierne il senso profondo, le conseguenze, l’umanità. Le azioni e le lezioni di oggi sono ormai ampiamente documentate, le immagini parlano affiancandosi alle parole dette, ascoltate e scritte (scriviamo da aprile)".