A Faenza il 78° anniversario della Liberazione di Faenza dal nazifascismo

L’Amministrazione Comunale, con il Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà, l’A.N.P.I. sezione di Faenza, in collaborazione con il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea, l’Istituto Persolino-Strocchi e Argylls Romagna Group, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio Comunale, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione della città di Faenza organizza una serie di appuntamenti e iniziative rivolte alla cittadinanza.

Il programma è stato presentato questa mattina al Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea dal vicesindaco Andrea Fabbri e dal presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi. A margine è stata inoltre presentata la figurina storica di Vittorio Bellenghi, partigiano e giocatore di pallacanestro, una iniziativa in collaborazione con il MEI di Faenza e Figurine Forever che già avevano prodotto la figurina di Bruno Neri.

Passando al calendario delle iniziative per il 78° anniversario dalla Liberazione di Faenza, prima delle celebrazioni ufficiali, in calendario alcune iniziative di avvicinamento al 17 dicembre.

SABATO 3 DICEMBRE

· Ore 17 – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

‘La guerra sul Senio’

Presentazione del libro a cura di Marco Dalmonte

Per informazioni: ass.museorisorgimento@gmail.com

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

· Ore 20.45 – Sala Fellini – piazza Santa Maria Foris Portam

‘Italian Victory’ - Proiezione del docufilm con immagini d’epoca sulla Liberazione di Faenza, a cura di Marco Dalmonte e Candido Parrucci

Ingresso gratuito. Per informazioni: senioriverww2@gmail.com

Dal 16 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023

· Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

La guerra a casa. Immagini della Seconda Guerra mondiale ieri e oggi

Mostra a cura dell’I.P. Persolino - Strocchi di Faenza

Inaugurazione venerdì 16 dicembre 2022, ore 10.30 - Orari di apertura: domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; giovedì 5 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 23.

Possibilità di concordare visite guidate per le scuole in altri orari su appuntamento: enrico.gaudenzi@persolinostrocchi.istruzioneer.it

CELEBRAZIONE della LIBERAZIONE di FAENZA

Sabato 17 dicembre 2022

· Ore 11.15 - Lapide del reggimento Punjab - via Cavour

Deposizione della corona in memoria dei soldati Indiani Sikh caduti per la Liberazione di Faenza

· Ore 12 - Faenza Commonwealth War Cemetery - via Santa Lucia

Deposizione della corona in memoria dei militari degli Eserciti Alleati caduti per la Liberazione di Faenza Esecuzione di musica e inni a cura della Scuola secondaria di primo grado ‘I.C. Carchidio – Strocchi’ Omaggio al capitano John Henry Cound Brunt (1922-1944), a cent’anni dalla nascita

· Ore 15 - Chiesa dei Caduti in corso Matteotti funzione religiosa in memoria dei Caduti celebrata da Mons. Mariano Faccani Pignatelli

· Ore 15.45 - Piazza del Popolo

Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio alla lapide dei Caduti della Resistenza e per la Libertà

Deposizione della corona ed esecuzione del silenzio alla lapide delle Vittime Civili di Guerra Suono della sirena d’allarme e esecuzione dell’Inno Nazionale

· A seguire presentazione e inaugurazione del progetto Strade Resistenti realizzato dalla Consulta Faentina delle ragazze e dei ragazzi dell’anno scolastico 2021/2022