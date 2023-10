A Faenza il presidente nazionale della Croce Rossa. Il sindaco: "Siete stati un pilastro durante l'alluvione"

Nella mattinata di venerdì il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha salutato il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in visita nella sede del Comitato Locale della CRI di Faenza, in via Risorgimento. Con loro anche alcuni componenti della sezione CRI di Castellamonte, in provincia di Torino, uno dei raggruppamenti che ha operato nei giorni delle alluvioni di maggio accompagnati dal sindaco Pasquale Mazza. Il momento è stata l'occasione per ringraziare l'operato dei tanti che, vestendo la divisa della Croce Rossa hanno aiutato la popolazione durante quelle drammatiche giornate.

“La Croce Rossa, con i suoi volontari sia di Faenza che da tante altre zone d'Italia -ha sottolineato il sindaco Massimo Isola- sin dai primi momenti dell'emergenza è stata punto di riferimento per la nostra struttura emergenziale e per tantissimi concittadini, uno dei pilastri sui quali durante i due eventi e successivamente abbiamo sempre potuto contare. Nelle notti di emergenza abbiamo incrociato i loro volti che ci hanno restituito sicurezza e professionalità. La solidarietà che i volontari ci hanno dimostrato durante quelle lunghe ore, giornate e settimane non sarà dimenticata da Faenza e dalla sua popolazione”.

Durante l'incontro il Comitato locale di Faenza, dalle mani del presidente Nicolas Bandini, ha donato un ritratto di Matteo Gallo, volontario della Croce Rossa di Castellamonte, recentemente scomparso e che aveva collaborato con i suoi colleghi nell'emergenza durante l'alluvione del 16 maggio.