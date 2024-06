A Faenza inaugura la sede di Confabitare: "Risposta alle esigenze dei proprietari immobiliari"

Venerdì 14 giugno alle ore 17 in Corso Matteotti, 5/A verrà inaugurata la sede di Confabitare, associazione proprietari immobiliari, a Faenza. Confabitare nasce con l'obiettivo di supportare i proprietari immobiliari nelle sfide quotidiane, promuovendo una gestione più consapevole e sostenibile della proprietà. “Essendo una sede Confabitare - ha dichiarato Dario Ligresti, Presidente di Confabitare Faenza - possiamo offrire consulenze e assistenza complete ai proprietari immobiliari che si rivolgono a noi, rispondendo in modo più efficace alle loro esigenze e migliorando l'esperienza di affitto”.

Guidata da Alberto Zanni, nel ruolo dipresidente nazionale, Confabitare è il principale punto di riferimento e interlocutore con le Autorità e le Istituzioni per affrontare tutte le questioni legate al mondo della casa e dell'abitare. La sua missione è quella di fornire ai propri associati i servizi fondamentali per la gestione delle proprietà immobiliari, offrendo assistenza legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale e in ogni altro ambito del diritto di proprietà immobiliare. Tra i suoi impegni più rilevanti vi è il confronto su tematiche quali urbanistica e gestione del traffico, l'inquinamento, le barriere architettoniche, la pressione fiscale sugli immobili e il degrado urbano. Interverranno il Sindaco di Faenza Massimo Isola e l'Assessore al Welfare Davide Agresti, Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, Silvia Spronelli, CEO di Solo Affitti e Dario Ligresti, Presidente di Confabitare Faenza.

"Faenza è una città con un patrimonio storico e culturale significativo e una comunità vivace - ha dichiarato Alberto Zanni - essere presenti in questa città ci consente di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei proprietari immobiliari locali e di contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. Collaboreremo con l’amministrazione comunale per migliorare le politiche abitative di quest'area”. Al termine dell'evento, sarà offerto un rinfresco.