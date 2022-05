A Faenza la cena itinerante: scattano le modifiche alla viabilità

Venerdi 27 maggio, dalle 16 alle 24 sarà vietata la sosta con rimozione forzata. In piazza San Francesco nei cinque box auto a fianco dell’ingresso della Chiesa all’angolo di via della Croce. Otto box auto, sul lato opposto all’ingresso della chiesa (lato giardino) e i box auto (cinque) tra i civici 20 e 24. In via della Croce, nei box auto dall’incrocio con via Sant’Ippolito fino all’ingresso del Rione Nero. In corso Garibaldi, divieto di sosta all’altezza dei civici 6 - 10 - 18 – 23c – 23/d – 23/e. In via Pezzi, tutti gli stalli. In via Seminario, divieto nei quattro box auto all’altezza dei civici 3 e 4. In via Sarti, due stalli auto all’altezza dei numeri civici 9b e 9c. In via Fadina, quattro box ai civici 16 e 18. In via Giangrandi, al civico 11 (due box auto) e al civico 2 (due box auto); in via Paolo Costa, divieto nel box auto all’intersezione con via Bertucci e in via Bertucci nello stallo all’angolo con corso Garibaldi.

Venerdì 27 maggio, dalle 16 alle 24, divieto di circolazione per i veicoli a motore eccetto quelli dei residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie: Anconetano, Giangrandi, San Bernardo, Montalto, Sant’Ippolito, della Croce, Fadina, Sarti, Emiliani, Mons. Battaglia, Seminario, Pezzi, Paolo Costa, Acquatino, Marini, vicolo Cannone, piazza San Francesco, corso Garibaldi (da via XX Settembre a piazza San Francesco), via Bertucci, piazzetta Carlo Zauli, via XX Settembre. Obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da vicolo Diavoletto e vicolo Santo e via XX settembre all'intersezione con via Laderchi. Obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Micheline, via Naviglio (all'intersezione con via XX Settembre), via Laderchi (all’intersezione con via XX Settembre). Istituzione del doppio senso di circolazione per i residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie Manara, Tomba, XX Settembre e Laderchi. Obbligo di andare diritto eccetto residenti da via Naviglio all'intersezione con via Tomba e da via Naviglio all'intersezione con via Manara.

Sabato 28 maggio, dalle 15 alle 24, divieto di transito con chiusura strada e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore in via della Croce dal civico 14 (entrata Rione Nero) fino all’incrocio con piazza San Francesco.