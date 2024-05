A Faenza riapre al pubblico il parco di piazza San Francesco

Sabato 4 maggio verrà riaperto al pubblico il Parco Torricelli in piazza San Francesco a Faenza. La chiusura era stata necessaria per effettuare alcuni lavori di manutenzione che hanno interessato il prato per renderlo nuovamente rigoglioso e il ripristino della fontanella con la realizzazione di un’opera in legno dello scultore Giorgio Palli che la sormonterà.

L’apertura verrà accompagnata da un breve momento istituzionale. Dalle ore 17, dopo i saluti da parte delle autorità, il Teatro Due Mondi metterà poi in scena la rappresentazione dal titolo “Crianças – Figli della strada” prologo del progetto “Ci vediamo al parco 2024”. Al pomeriggio è invitata la cittadinanza.