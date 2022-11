A Faenza si premia il 'Miglior Cavaliere d'Italia 2022'

Si terrà al Ridotto del Teatro Masini Sarti di Faenza la cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio nazionale Miglior Cavaliere d’Italia. L’appuntamento è per sabato 19 novembre alle ore 17.00 nella città sede del Niballo Palio di Faenza, dove saranno presenti rappresentanti di quintane e giostre provenienti da tutta Italia. L’ingresso all’evento è libero e sarà seguito da un aperitivo di saluto al termine delle premiazioni.

Sarà Salvatore Ferrante, in arte Soterus, il pittore designato alla realizzazione della Pergamena d’Autore, ambito riconoscimento che verrà consegnato al vincitore. Oltre al premio per il Miglior Cavaliere saranno assegnati anche i premi al Miglior giovane Under 18, alla Migliore Amazzone, al Binomio (cavaliere-cavallo) più vittorioso, al Proprietario di cavalli più vittorioso e alla Scuderia più vittoriosa.

Salvatore Ferrante nasce nel novembre 1972 a Visciano (NA) e nel 2007 si traferisce in Toscana, dove ha iniziato la sua carriera artistica. L’artista dipinge con una tecnica di sua sperimentazione usando resine naturali e colori sapientemente creati da lui, ottenendo così un sorprendente aspetto cromatico e brillantezza nella finitura di tutte le opere, con un tripudio di luminosità e di colori. L’Albo dei pittori che hanno dipinto la “Pergamena d’Autore” riporta i nomi di Paola Imposimato di Firenze (1° edizione del 2017 premiazione effettuata ad Ascoli Piceno), Giuseppe di Camillo di Sulmona (2° ed. 2018 a Foligno), Sara Guerrini di Firenze (3° ed. 2019 a Sulmona) e Fabiola Cornice di Narni (4° ed. 2020/2021 a Narni).