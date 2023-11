A Faenza un nuovo "Green-Go Bus" rosa contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Gruppo Erbacci Srl, titolare di Green-Go Bus - l'innovativo servizio di minibus elettrici pensato per facilitare il raggiungimento del centro di Faenza in modo comodo, veloce ed ecologico – ha inaugurato un nuovo mezzo di colore rosa acceso, che si aggiunge a quelli già presenti nelle strade della città.

Tramite il progetto Green-Go Bus, attivo dal settembre 2013, il Gruppo Erbacci con il sostegno del Comune di Faenza offre un servizio unico e totalmente gratuito per la cittadinanza, servendo con una linea la tratta Piazzale Pancrazi-Centro città e con una seconda linea la tratta Centro Commerciale Borgo-Centro città. Dal 16 settembre 2013 ad oggi dei minibus hanno usufruito oltre un milione e trecentomila cittadini, a dimostrazione di quanto questo servizio sia importante per la città, anche dal punto di vista ecologico e del rispetto dell’ambiente.

Questo nuovo mezzo in particolare ha stampato sulla carrozzeria ed anche all’interno il logo dell’Associazione Sos Donna di Faenza e il numero di telefono del centro antiviolenza, in quanto Il Gruppo Erbacci Srl ha dato la possibilità al centro antiviolenza faentino di esporre i propri riferimenti. Il nuovo minibus è stato inaugurato proprio in occasione della data simbolica del 25 novembre e rappresenta una grande occasione per la diffusione dei contatti del centro antiviolenza cittadino, di modo che sempre più donne siano a conoscenza della sua esistenza e della possibilità di chiedere aiuto in momenti di difficoltà legati alla violenza subita. Il nuovo Green-Go Bus contro la violenza alle donne segue i percorsi e gli orari della Linea A e Linea C, visibili sul sito www.greengobus.com.

Sos Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di supporto e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite l’organizzazione di eventi, pubblicazioni e corsi di formazione. Ogni offerta raccolta sarà destinata al centro antiviolenza Sos Donna di Faenza per la realizzazione di progetti di uscita dalla violenza per le donne e i loro bambini.