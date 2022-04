A Filetto un omaggio al Cippo Pesa: "Il 25 aprile è la festa di tutti"

Nell’ambito delle celebrazioni del Comune di Ravenna della Festa del 25 aprile, il Comitato Cittadino di Filetto-Pilastro ha ricordato la Festa della Liberazione dalla dittatura nazi-fascista con la deposizione di una corona d’alloro al Cippo Pesa di Filetto dove è ricordato l’eccidio di tre civili avvenuto al termine della seconda guerra mondiale. Alla presenza dell’Assessore al Decentramento, Federica Moschini, e del confermato presidente del Comitato Cittadino, Lorenzo Senzani, è stato ricordato l’evento ed espressa la volontà e la speranza che il nostro paese non debba mai più subire l’oppressione della dittatura e della guerra.

"La Festa del 25 aprile è la festa di tutti, è la festa in cui vengono ricordati i principi fondanti della nostra Costituzione Repubblicana, è una festa che non esclude nessuno", commenta Ulisse Babini, segretario Comitato Cittadino Filetto-Pilastro. Le celebrazioni erano iniziate al Santuario di Santa Maria in Sulo a Filetto con la Santa Messa del parroco don Fabio Castagnoli in ricordo di tutte le vittime della guerra e per la Pace nei giorni nostri.