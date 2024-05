A Lavezzola un bando per la gestione del bar nel parco pubblico

È online il bando per la gestione del bar del parco pubblico 'Falcone e Borsellino' di Lavezzola. Il locale è di proprietà comunale e la concessione riguarda la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande e ha lo scopo di valorizzare l'aggregazione e la socializzazione, le attività di intrattenimento ed eventi rivolti a ogni fascia di età, in particolare bambini e ragazzi, promuovendo la collaborazione con le associazioni locali, le istituzioni scolastiche.

Gli interessati dovranno inserire le proprie proposte nell'ambito del progetto di gestione che saranno valutate, unitamente all’offerta economica, da presentare in sede di gara. Nei locali in concessione sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo e dovrà essere garantita l'apertura per almeno sei mesi consecutivi durante la stagione estiva.

La durata della concessione è di tre anni, prorogabili per ulteriori tre; l'importo del canone annuo a base di gara è di 1.200 euro (Iva esclusa). Il termine per la presentazione delle offerte scade giovedì 16 maggio alle 13. Per presentare l'offerta è obbligatorio il sopralluogo previo appuntamento telefonico al numero 0545 986952/918 (ufficio amministrativo Area Territorio del Comune di Conselice).