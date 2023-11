A Lugo la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate: "Ogni conflitto è una sconfitta per tutti"

A Lugo si è celebrata la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia nella chiesa ex Padri Cappuccini, in via Cardinal Massaia dove si trova il sacrario ai Caduti di tutte le guerre. Dopo la deposizione della corona alla lapide esterna, il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti ha celebrato una messa di suffragio cui sono seguiti gli interventi del vicesindaco Luigo Pezzi e del presidente Assoarma Angelo Bartolotti. Erano presenti rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e le Associazioni combattentistiche e d'arma con i labari e le bandiere. La cerimonia è stata organizzata dal Comune con la collaborazione dell'Unuci.

"Nessuno più degli uomini e delle donne in divisa può conoscere il valore della pace - ha detto il vicesindaco Pezzi -. Ogni conflitto è una sconfitta per tutti, non ci sono vincitori o vinti. Ogni conflitto ci riguarda anche se non ci coinvolge. Per questo rivolgo un pensiero ai nostri militari impiegati all'estero nelle missioni di pace".

Domani, 5 novembre, a San Potito verranno commemorati i Caduti di tutte le guerre. Alle 10.45 ritrovo delle autorità civili e religiose nel piazzale della chiesa parrocchiale dove alle 11 è prevista la celebrazione della santa Messa, alle 11.45 preghiera per i caduti e deposizione di una corona al monumento dei Caduti, alle 12 aperitivo nella sala parrocchiale dove sono previsti gli interventi istituzionali, sarà presente il sindaco Davide Ranalli, e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche d'Arma.