A Lugo nuova vita a Parco della Montagna, piastra polivalente e area ex Tamburello

Durante la riunione della Consulta Lugo Nord, congiuntamente a quella Lugo Centro Storico, è stato presentato il progetto complessivo di riqualificazione della zona del Parco della Montagna, della piastra polivalente in via Bach e dell’area ex Tamburello. L’intervento vale complessivamente circa 245 mila euro, il cantiere che riguarda la piastra polivalente (95 mila euro) è attualmente in corso e terminerà a breve.

Nel Parco della Montagna (il nome deriva da una collinetta che caratterizza la zona) l’area sarà attrezzata con nuovi giochi dedicati in particolare ai bambini e alle bambine nella fascia d’età 2-6 anni. In particolare, sarà collocata un’altalena inclusiva, uno scivolo ancorato alla “montagna” e dei giochi a molla. L’intera area sarà attrezzata con nuove panchine e cestini oltre alla pubblica illuminazione e quattro fari temporizzati al servizio della piastra polivalente e del campetto per il gioco libero del calcio nell’area ex Tamburello. Le attrezzature che verranno montate nella nuova area ludica sono: una teleferica, una piramide da arrampicata, le porte per il calcetto con la rete parapalloni e la struttura per streetwork per allenarsi all’aperto.

Il progetto è stato presentato dalle assessore ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e all’Ambiente Maria Pia Galletti, presente anche il sindaco Davide Ranalli. L’assessora Galletti ha anche illustrato le nuove piantumazioni di alberi nell’area: accanto alla fontana di Ridracoli verranno piantati sette alberi, sei alberi in filare sono previsti su via Da Ponte accanto alla futura scuola dell’infanzia, due nella zona della scuola e quattro nell’area riqualificata dell’ex Tamburello.

“Questo progetto di riqualificazione è molto importante perché restituirà alla cittadinanza aree verdi che necessitano di essere curate – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti - . Sono luoghi dedicati a tutti, dai bambini, alle famiglie fino a chi vuole fare pratica sportiva. Un progetto pensato anche per favorire il gioco libero e auto organizzato che sarà di grande beneficio”.

Durante la riunione l’assessora Valmori ha anche annunciato il progetto di sostituzione dei giochi per i bambini non più idonei nei parchi delle frazioni. La prima frazione interessata sarà quella di Ascensione.