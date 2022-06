A Lugo 'sbocciano' i bee hotel: le casette che richiamano api e insetti impollinatori

A Lugo fioriscono i bee hotel, casette per api selvatiche e insetti impollinatori per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi. Sabato 11 giugno è stato collocato un terzo bee hotel nell’Oasi del Loto dopo i primi due, inaugurati lo scorso 20 maggio (Giornata mondiale delle api), rispettivamente nel parco del centro civico di Voltana e nel parco Berardi grazie all’iniziativa di Coop Alleanza 3.0.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Lugo, la casetta è stata donata come le precedenti dal Consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 e si è tenuta anche una passeggiata per l’oasi con incontro di approfondimento a cura del Centro Agricoltura e Ambiente G. Nicoli e Conapi. L’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti sottolinea che “più del 40% delle specie di invertebrati che garantiscono l' impollinazione, cioè api selvatiche, farfalle, sirfidi e coleotteri, rischia di scomparire per sempre. L' impollinazione garantisce il 35% della produzione globale di cibo, due terzi della frutta e della verdura che consumiamo quotidianamente dipendono da questo processo. Se non si interviene subito e in maniera integrata, il declino degli impollinatori causerà la riduzione delle colture alimentari più ricche di nutrienti come frutta, verdura e frutta a guscio lasciandoci solo colture di base povere di nutrienti”.

Sono molti i nemici degli impollinatori, dai cambiamenti climatici all’agricoltura intensiva ma il più letale è l'uso dei pesticidi che colpiscono interi ecosistemi e danneggiano la salute umana ed è per questo che occorre ridurne drasticamente l'uso. Dal 2017, in ottemperanza a una delibera regionale, anche nelle aree verdi urbane del Comune di Lugo, non si usano più antiparassitari sulle chiome degli alberi o diserbanti chimici (fatte salve alcune eccezioni).

“È importante che istituzioni pubbliche e privati cittadini si attrezzino per creare prati ed aree con fiori nettariferi – prosegue l’assessora Galletti - si introducano casette per le api selvatiche e per gli insetti impollinatori per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi”. I bee hotel si possono infatti posizionare in parchi urbani, aree verdi, giardini privati, orti.