A Lugo si accendono le luminarie e l'albero di Natale in centro

Come da tradizione, martedì 8 dicembre si sono accese le luminarie nel centro di Lugo e l’albero di Natale sistemato in piazza Mazzini. Da martedì e fino al 6 gennaio la città sarà colorata da luminarie inedite e diverse dal solito, con nuovi progetti che coinvolgeranno anche i commercianti del centro.

“In questo anno così difficile speriamo che l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie nel centro di Lugo possa rappresentare anche l’accensione di una speranza, quella che molti hanno perso in questa pandemia – ha detto il sindaco di Lugo Davide Ranalli poco prima dell’accensione dell’albero e delle luminarie -. In questa giornata di festa vorrei rivolgere un pensiero a nome di tutta la nostra città al personale sanitario, alle donne e agli uomini che anche oggi sono in ospedale per curare e salvare vite. Entriamo nel clima delle festività, ma sappiamo che l’emergenza è ancora grave e serve mantenere alta l’attenzione”.

Alle tradizionali luminarie nelle vie del centro e nel Pavaglione, quest’anno si sono aggiunte le luci nel giardino pensile della Rocca, anche loro accese l’8 dicembre, e gli alberi consegnati ai negozi del Pavaglione, di via Baracca e via Garibaldi, che sono stati addobbati dai commercianti del centro. Quest’anno l’Amministrazione comunale ha infatti pensato a un nuovo progetto di allestimento natalizio, che ai festeggiamenti unirà anche l’attenzione alla sostenibilità. I negozi ospiteranno e allestiranno a tema per tutto il periodo delle feste, oltre 100 alberi che in primavera saranno poi piantati in diverse aree verdi del territorio.

Non solo luci: per riscaldare l’atmosfera natalizia nel Pavaglione risuoneranno fino al 6 gennaio con la collaborazione del negozio di Lugo “Flexi dischi”, alcune canzoni a tema scelte attraverso un contest. Collegandosi a un’apposita pagina sul sito del Comune di Lugo i cittadini possono scegliere e votare tre brani da una lista di cento canzoni italiane e altri tre dalla lista di cento canzoni straniere. I titoli più votati saranno trasmessi per tutta la durata delle feste attraverso il sistema di filodiffusione nel Pavaglione.

Le iniziative sono organizzate dall’Ufficio Eventi del Comune di Lugo, in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti. Si ringraziano Romagna Acque che ha donato l’albero di Natale posto al centro del Pavaglione e le ditte lughesi Gef, Gamie e Lectron che si sono occupate del suo allestimento natalizio. Il negozio Flexi dischi che ha curato il contest delle canzoni di Natale.