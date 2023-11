A Lugo si celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anche Lugo celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sabato 4 novembre presso il Sacrario dei caduti nella chiesa degli ex padri Cappuccini in via Cardinal Massaia 7 alle 10.45 verrà deposta una corona alla lapide esterna. A seguire la celebrazione della santa Messa a suffragio di tutti i Caduti officiata dal vescovo Giovanni Mosciatti. Al termine del rito religioso sono previsti gli interventi istituzionali, sarà presente il vicesindaco Luigi Pezzi, e gli onori ai Caduti.

Domenica 5 novembre a San Potito verranno commemorati i Caduti di tutte le guerre. Alle 10.45 ritrovo delle autorità civili e religiose nel piazzale della chiesa parrocchiale dove alle 11 è prevista la celebrazione della santa Messa, alle 11.45 preghiera per i caduti e deposizione di una corona al monumento dei Caduti, alle 12 aperitivo nella sala parrocchiale dove sono previsti gli interventi istituzionali, sarà presente il sindaco Davide Ranalli, e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche d'Arma, del Volontariato e Partigiane. In entrambe le occasioni la cittadinanza è invitata.