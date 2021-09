A Lugo torna il Vintage Festival: obbligatorio il Green Pass per accedere all'evento

Sabato e domenica torna in centro “Lugo Vintage Festival – Vintage per un giorno”. La manifestazione dedicata ai capi d’abbigliamento e oggettistica del passato, sempre molto frequentata dagli appassionati, è soggetta all’Ordinanza che stabilisce le regole per mitigare il rischio di diffusione del Coronavirus. L'Ordinanza impone l’obbligo di indossare la mascherina per proteggere le vie respiratorie e di essere in possesso del Green Pass per accedere alla manifestazione. Per quanto riguarda la vendita di alimenti e bevande, non è possibile vendere e acquistare prodotti alimentari in contenitori di vetro e lattine o altri contenitori atti ad offendere. Non sono soggette a tale divieto le consumazioni che avvengono all’interno dei locali o nelle loro aree di pertinenza, le quali andranno delimitate con debita segnaletica dagli esercenti.