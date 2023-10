A Marina ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, nell'80° anniversario della morte

Si è svolta ieri, venerdì, alle ore 18.30, nel giardino intitolato a Norma Cossetto a Marina di Ravenna la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal "Comitato 10 Febbraio" per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi. L’evento che si è svolto con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha visto la presenza dell’assessora al Porto Anna Giulia Randi dell'associazione "Tessere del 900" (promotrice dell’evento a Ravenna) dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dell’Associazione Arma Aereonautica, dell’Associazione dei Fanti e di comuni cittadini.

Quest'anno ricorreva l’80° anniversario del sacrificio di Norma Cossetto, La manifestazione è stata seguita dalla presentazione del fumetto Foiba Rossa (Ed. Ferrogallico) che racconta la tragica vicenda di Norma e degli italiani d’Istria e Dalmazia e con la toccante testimonianza dell'architetto Mario Dugan, profugo istriano, residente da anni a Marina di Ravenna che ha raccontato della esperienza sua e della sua famiglia, della spoliazione dei beni da parte del governo jugoslavo , dell’esodo e delle traversie degli italiani giuliano-dalmati una volta giunti in Italia.