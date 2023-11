A Milano Marittima partono i lavori per due nuove aree verdi, la più grande di 7000 metri quadri

Sono al via i lavori in viale Milano angolo Via Raffaello a Milano Marittima, previsti dal Piano Urbanistico. Sulla via Raffaello verrà realizzata una palazzina residenziale, mentre nell’area su viale Milano viene mantenuta la destinazione attuale a bosco.

Nell’ambito della scheda urbanistica si prevede la cessione di due aree verdi: la prima compresa tra le vie Milano, Petrarca, Verdi e Carducci di circa 7.000 metri quadri; la seconda su via Leopardi, all'altezza del canalino, di circa 300 metri quadri. Entrambe le aree sono vincolate a bosco, pertanto sulla prima si è già avviato un percorso con il Consiglio di zona per definire un utilizzo compatibile con i vincoli esistenti, mentre per la seconda, la sua naturale vocazione, sarà quella di percorso di entrata all’interno della pineta.

Nelle due aree verranno realizzati interventi di pulizia e ripiantumazioni necessarie dopo la caduta di alberi a seguito della violente tromba d'aria, per renderle fruibili come polmoni verdi.