A Natale Bagnara di Romagna arriva "sul Kilimangiaro": in tv il servizio che racconta il borgo ravennate

La domenica di Natale, dalle 17, va in onda su Rai 3 all'interno del programma "Kilimangiaro - Tutto un altro mondo" un servizio dedicato a Bagnara di Romagna, per la decima edizione della rubrica-concorso "Il borgo dei borghi". Successivamente il programma sarà disponibile anche su RaiPlay. Il filmato, della durata di oltre 7 minuti, è frutto del montaggio delle riprese fatte a settembre a Bagnara, in concomitanza con il Popoli Pop Cult Festival.

Grande l'entusiasmo del sindaco Riccardo Francone: "Non vediamo l'ora di scoprire tutti per la prima volta questo filmato, che andrà in onda nel giorno più bello dell'anno, ovvero nel giorno di Natale. La redazione, chiaramente, ha dovuto fare delle scelte per questioni di tempi e dunque non vedremo tutto ciò che è stato girato, per questo ci teniamo moltissimo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa prestigiosa avventura che, fra qualche settimana, si completerà con la votazione del borgo dei borghi, per cui invitiamo tutti fin da ora a sostenere energicamente Bagnara".

In primavera, quando saranno andati in onda tutti e venti i borghi inseriti nella rubrica (uno per regione, Bagnara è dunque l'unico rappresentante dell'Emilia Romagna), si aprirà la votazione su RaiPlay e nella serata finale di domenica 9 aprile (domenica di Pasqua) in una puntata speciale tutta dedicata a "Il borgo dei borghi" sarà rivelato il vincitore. Per accedere alla votazione è necessario registrarsi sulla piattaforma di RaiPlay.