A Palazzo Rasponi intervista doppia tra de Pascale e la giornalista di Sky Tg24

Mercoledì 3 maggio alle 17.30 Palazzo Rasponi in piazza Kennedy sarà la cornice di un evento dedicato al mondo della comunicazione e del giornalismo, raccontato in una doppia intervista che vedrà protagonisti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e Ilaria Iacoviello, giornalista ravennate di Sky TG24. L’obiettivo è quello di stimolare la crescita personale dei giovani interessati al giornalismo e, in generale, di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nel mondo della comunicazione.

Un appuntamento che si inserisce nell’ambito di Impresa Diretta, il progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ideato per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare la propria strada per il futuro nel territorio e realizzato nell’ambito del protocollo “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro e la Camera di Commercio di Ravenna, con il coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna. L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Associazione stampa Emilia-Romagna, è a ingresso libero.