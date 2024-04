A quasi un anno dall'alluvione, premiato il personale medico e infermieristico di Massa Lombarda

A poco meno di un anno dall’alluvione che ha colpito la Romagna, è stato premiato il personale medico e infermieristico di Massa Lombarda intervenuto presso il centro di accoglienza allestito alle Scuole Quadri nel maggio 2023. La celebrazione con tanto di consegna di pergamene si è svolta alla Sala del Carmine di Massa Lombarda alla presenza del sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani, l’assessore massese Stefano Sangiorgi, Protezione Civile e associazioni del territorio.

“Sono molto orgoglioso di celebrare il personale medico ed infermieristico per il lavoro svolto durante gli eventi di maggio 2023 - dichiara l’assessore Stefano Sangiorgi -. Tutti hanno risposto prontamente alla richiesta di aiuto proveniente dai concittadini durante l’alluvione, mettendo in campo la propria preparazione e grande umanità. Il numero dei cittadini che stanno entrando nel Gruppo della Protezione Civile massese e che desidera aiutare il prossimo è sempre in crescita, e mi auguro possa esserlo anche in futuro.”