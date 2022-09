A Ravenna apre il primo Poliambulatorio pediatrico: vi lavoreranno 30 medici

La città di Ravenna si arricchisce di un’eccellenza medica con l'apertura del primo poliambulatorio pediatrico e ostetrico. L'inaugurazione di 'Genesia' è fissata per sabato 17 settembre alle 15.30 in via Andrea Sansovino, occasione per tutta la cittadinanza di visitare gli spazi del poliambulatorio e di conoscere in prima persona i medici che vi lavoreranno.

Lo staff è costituito da una trentina di professionisti, per 20 specializzazioni - dalla neuropsichiatria infantile all’ortopediatria, dalla cardiologia alla ginecologia, passando per l’osteopatia, la logopedia, l’ortopedia e la psicoterapia. Il poliambulatorio focalizza la propria attività alla nascita e all’età pediatrica, dove la medicina e il concetto di cura è un insieme di attenzioni a tutti gli aspetti che concorrono alla salute dei bambini, attraverso percorsi di diagnosi, prevenzione, cura, riabilitazione e mantenimento. Sotto la direzione sanitaria del dottor Angelo Antonellini, sono 7 le aree di intervento della struttura in cui operano trasversalmente medici e personale sanitario del poliambulatorio: concepimento, gravidanza, età evolutiva, neuro-sviluppo, riabilitazione, sviluppo visivo, psico-nutrizione.