A Ravenna aumentano le licenze per i tassisti: primo bando a giugno

Cambiano le regole a Ravenna per taxi e Ncc. Il Comune, in accordo con associazioni di categoria dei tassisti e dei consumatori, mette mano al regolamento fermo dal 2003 innalzando il numero delle licenze, che dalle attuali 24 - numero stabilito negli anni '40 - potranno arrivare fino a un massimo di 42, in maniera graduale attraverso bandi pubblici. Il primo a giugno per sei licenze di cui due legate al trasporto di disabili gravi.

Dopo oltre due anni di lavoro, il nuovo regolamento è arrivato ieri pomeriggio in commissione e all'assessore allo Sviluppo economico Annagiulia Randi arriva un apprezzamento bipartisan, con qualche distinguo tra le file dell'opposizione. I "fari" che hanno guidato le modifiche, spiega, sono qualità, semplificazione, flessibilità, inclusione, sostenibilità sociale e ambientale. Dall'ultima modifica sono passati 21 anni e "la città è cambiata", con più turisti, anche grazie ai 300.000 crocieristi, e con maggiore sviluppo economico tra università, polo chimico, porto e comparto industriale. Da qui la necessità di "sbloccare una situazione che penalizzava" Ravenna, la domanda di trasporto.

Aumenterà dunque il numero delle licenze e i relativi bandi prevedono premialità, per esempio per vetture a basso impatto ambientale, adatte per i disabili gravi e per l'utilizzo di app per la chiamata. Un osservatorio permanente si occuperà del monitoraggio del servizio, prosegue l'assessore, e sono previste licenze temporanee, licenze di scorta e il taxi collettivo. Per i disabili previsti gravi specifici criteri di erogazione dei servizi, tra prenotazione prioritaria e assistenza. Tra le novità per gli Ncc, infine, la possibilità di partire anche non dalla rimessa e nuovi strumenti tecnologici di prenotazione

La minoranza mostra di gradire, anche se Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna lamenta il mancato confronto iniziale sulle modifiche al regolamento, "non è mai successo", augurandosi che non si tratti di "un pacchetto chiuso". Secondo il civico, il consiglio comunale è una sorta di "convitato di pietra", con troppe previsioni in favore della giunta. Dello stesso avviso Alberto Ancarani di Forza Italia che si chiede anche se il regolamento non preveda una sorta di "sdoganamento di Uber". Da Veronica Verlicchi della Pigna arriva la sollecitazione a prevedere tariffe agevolate per le persone disabili. "É stato fatto un ottimo lavoro - ammette - ma è facile se si ascoltano i portatori di interesse", certo non una prassi di questa giunta, osserva.

Un po' di sale lo mette Filippo Donati di Viva Ravenna: lo stesso metodo, rimarca, sarebbe servito per l'aumento della Tari. "Si va a colmare una lacuna - prosegue - ma manca un piano strategico sul turismo di cui il regolamento poteva essere una declinazione". Invece si procede per interventi spot. Anche per Renato Esposito di Fratelli d'Italia "la concertazione dà solo buoni frutti": occorre aumentare, sostiene, le opportunità per cittadini e turisti, ma allora, si chiede uscendo fuori tema, perché la navetta di collegamento tra Romagna e aeroporto Marconi salta Ravenna?". Per un errore di comunicazione, replica Chiara Francesconi del Gruppo misto, "Ravenna sarà presto inserita", assicura.

Dai banchi del Partito democratico Cinzia Valbonesi mette in luce la necessità di "ragionare anche sui servizi pubblici di supporto" all'implementazione del turismo e dell'attività economico-commerciale. Il monitoraggio, chiosa, è "molto importante per capire la rispondenza del servizio alle esigenze e la soddisfazione dell'utente. Daniele Perini della lista De Pascale sindaco elogia la carta bianca per gli anziani e chiede ancora più attenzione alla disabilità, mentre per Andrea Vasi del Partito repubblicano "il regolamento è ben fatto e risolve in parte il problema della movimentazione dei turisti. Se Donati poi vuole parlare di turismo convochi la commissione di cui è presidente". Infine Giancarlo Schiano del Movimento 5 Stelle ribadisce "la volontà di un cambio di passo lungimirante", con un occhio di riguardo per i più fragili. (Dire)