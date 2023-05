A Ravenna la "academy" per tecnici idraulici: aperte le candidature per il progetto di formazione gratuita

Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e FORMart, organizzano la prima ‘Academy per idraulici’, un innovativo progetto per dare una risposta concreta alla pressante richiesta di personale nel settore dell’impiantistica. Il progetto è rivolto a non occupati e si propone di selezionare e formare gratuitamente ma specificatamente, per tre settimane, personale che possa essere disponibile per le imprese del settore idro-termo-sanitario che è un comparto primario nella green economy e caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica di apparecchiature, materiali e professionalità.

Sono già numerose le imprese del settore idro-termo-sanitario associate a Confartigianato che sono partner del progetto. Nel progetto Randstad, che si occuperà degli aspetti della selezione e del percorso di formazione attraverso strutture specializzate, prevede un primo periodo di somministrazione per arrivare ad una successiva assunzione diretta del personale. Per illustrare i dettagli dell’iniziativa a chi vuole candidarsi, è in programma un "recruiting day" virtuale venerdì 19 maggio alle ore 16.30. Durante il video incontro sono previste brevi testimonianze di giovani neo-assunti nelle imprese del settore.