A Ravenna nascerà il primo condominio eco-energetico solidale per anziani autosufficienti

La vicepresidente vicaria del Movimento 5 stelle Paola Taverna assieme al capogruppo consigliere comunale e provinciale Giancarlo Schiano, l’assessore di Ravenna Igor Gallonetto, il senatore del Movimento 5 Stelle e referente per l’Emilia-Romagna Marco Croatti, il referente per l’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Massimo Bosi hanno incontrato il sindaco della città Michele De Pascale e l'assessore Gianandrea Baroncini per un sopralluogo nella ex-scuola materna di San Michele, candidata con i fondi del Pnrr alla realizzazione del primo progetto 'Cesaa', Condominio Eco-energetico Solidale per Anziani Autosufficienti.

"Questo progetto basa i suoi presupposti anche su report Istat, che prevedono entro il 2050 una popolazione nazionale formata per il 40% da persone over 65 anni; un dato che, unito alla crescente povertà energetica, ossia l’incapacità di poter sostenere le spese di normale gestione dei costi dell’energia, creano un quadro drammatico per il futuro che ha spinto il Movimento 5 stelle ad attivarsi immediatamente. Il Comune di Ravenna è il primo ad impegnarsi per la selezione di un edificio, nello specifico la ex-scuola materna di San Michele, in cui si creeranno unità di alloggio per ogni ospite che garantiranno privacy e spazi individuali ma anche spazi comuni di coabitazione nel medesimo stabile; il tutto alimentato da energie rinnovabili che attenueranno sensibilmente i costi delle bollette. Un progetto di rinascita sociale che punta alla co-gestione e co-abitazione degli spazi comuni attraverso attività che coinvolgano anche le scuole, le università e attività di animazione”, spiega il senatore Croatti.

“Con i progetti Cesaa si creano le basi floride per aiutare soggetti fragili e pazienti affetti da demenza senile, anche solo ai primi stadi, che potrebbero vedere un rallentamento del loro naturale decorso mantenendosi più attivi in spazi condivisi. La speranza è che questo progetto del Movimento 5 stelle possa diventare una realtà replicata anche a livello nazionale e la longevità dei più anziani un'opportunità di arricchimento sociale e un'occasione di integrazione e inclusione”, aggiunge il consigliere 5 stelle ravennate Schiano.